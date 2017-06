Ventura: "Italia, ci penso io: al Mondiale con il 4-2-4"

Non è stato facile arrivare in Nazionale dopo il lavoro di Antonio Conte e Giampiero Ventura lo ammette senza peli sulla lingua, andando anche oltre: "Arrivo sempre nei momenti sbagliati, forse è parte del mio dna. Però so costruire e lo farò anche con l'Italia". Il ct spiega: "In un prossimo futuro vorrei fare il 4-2-4 perché abbiamo tanti esterni e pochi centrocampisti di ruolo, la direzione sarà quella. Il rientro di Marchisio in tal senso è fondamentale".



Poi, sull'importanza degli stage: "Voglio qualificarmi al Mondiale e fare un torneo importante ma anche costruire qualcosa di parallelo, convocando gente di 18-19 anni. Il giorno in cui Barzagli mi dirà 'mister, non ce la faccio più', io devo trovarmi pronto". Infine, su Zaza e Balotelli: "Voglio provare ad aiutare Simone, è in un momento difficile. Mario deve solo farsi delle domande sul perché tutti l’hanno messo in discussione per motivi non calcistici".