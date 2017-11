Ventura esonerato, dalla Figc oltre 850.000 euro

"Come primo punto all’ordine del giorno, Tavecchio ha comunicato la scelta sulla guida tecnica azzurra e, a far data da oggi, Gian Piero Ventura non è più il Commissario Tecnico della Nazionale". Con questa frase, la Federazione ha reso ufficiale l'esonero dell'ormai ex ct dalla panchina della Nazionale dopo l'eliminazione nello spareggio mondiale.



Come anticipato da Premium Sport, Ventura non ha mai avuto intenzione di dimettersi e quindi riceverà per intero il restante stipendio previsto dal suo contratto che scadeva il 30 giugno 2018: circa 866 mila euro, diviso in rate mensili.