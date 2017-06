Ventura: "Andavo a ballare, facevo una vita senza regole"

L'impressione del sergente di ferro non l'ha mai data. Al massimo quella del maestro gentile. Ma Giampiero Ventura, c.t. della Nazionale, è molto altro e non ne ha mai fatto mistero. Ecco le rivelazioni che ha fatto a Sette, settimanale del Corriere della Sera.



"Andavo a ballare solo per conoscere le ragazze - ha detto a proposito dei suoi ricordi da calciatore -. Ero un buon centrocampista, ma ci si allenava poco e facevo una vita senza regole. Ho sbagliato diverse cose. Non ho trovato un Ventura, uno che ti dicesse di star facendo un errore".



"Ho avuto una vita… viva. Da quando ho conosciuto mia moglie, cioè negli ultimi otto anni, però, la mia esistenza è cambiata radicalmente in meglio. Ho il piacere e la gioia di alzarmi al mattino, il piacere e la gioia di tornare a casa, il piacere e la gioia di incontrare un sorriso. Ho messo la testa a posto".



Ventura ha parlato anche dell'esperienza a Bari: "Ho lasciato perché sono successe cose che non avevano a che fare con lo sport. Sono andato via tre mesi prima che la verità venisse a galla. Sono stato l'unico allenatore del Bari a lasciare lo stipendio alla società. Calcioscommesse? Avevo capito che non c'era chiarezza"