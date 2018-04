Venezuela, fisioterapista della nazionale assassinato

Uno shock, l'ennesimo in Sudamerica. Jesus Guacaran non era un giocatore, ma faceva comunque parte del mondo del calcio: era il fisioterapista della nazionale vinotinto ed è stato brutalmente assassinato. È successo a Barquisimeto, zona ovest del paese: l'uomo era appena uscito dalla farmacia quando due motociclisti, senza proferire parole secondo quanto rivelato dai media, gli hanno sparato al volto.



Guacaran ha partecipato alla spedizione, per il Venezuela storica, della scorsa primavera, quando al Mondiale Under 20 in Corea del Sud, la selezione venezuelana si arrese soltanto in finale contro l'Inghilterra. I motivi dell'omicidio, avvenuto mercoledì, non sono ancora noti: quasi sicuramente non sono legati al calcio.