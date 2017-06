Venezia, Inzaghi: "Al Milan nessuno meglio di me. Mi avessero tenuto..."

Con la promozione in serie B e la Coppa Italia di Lega Pro già conquistate (e con la Supercoppa di categoria nel mirino), Filippo Inzaghi festeggia un anno di successi con il Venezia: "Un'enorme felicità, vivo per momenti così - le parole alla Gazzetta dello Sport -. Fare l'allenatore è più difficile che giocare ma poi i successi te li godi di più. Come tecnico sono un martello, lavoro venti ore al giorno". SuperPippo parla anche di futuro: "Mi trovo benissimo qui, giusto però incontrarsi per vedere se coincidono le ambizioni. Ma credo di sì".



Esaurito presente e futuro, ecco tornare il passato: "Al Milan ho incontrato tante difficoltà per le problematiche che ci sono lì, alla fine nessuno in questi anni ha fatto meglio pur spendendo cento milioni o con rose superiori alla mia. Sapevo che se mi avessero lasciato lavorare, avrei potuto incidere. Ora spero che la nuova proprietà cinese riporti in alto i rossoneri". A poco meno di dieci anni da Atene 2007, SuperPippo ricorda: "Dopo quella vittoria non ho dormito per dieci notti di fila".



E su Atalanta-Juventus? "Sfida interessante. Allegri bravissimo a trovare la formula e far sacrificare tutti. Ai miei giocatori ho mostrato il lavoro di Mandzukic e della compattezza bianconera in fase difensiva".