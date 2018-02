Venezia, furia Inzaghi: "Perdo il Parma per colpa di uno scemo"

Non è proprio andata giù a Pippo Inzaghi l'espulsione rimediata settimana scorsa dopo il gol del 3-1 segnato all'Avellino e il tecnico del Venezia è voluto tornare sull'episodio: "Per colpa di uno scemo perdo una partita così importante — ha tuonato SuperPippo nella conferenza stampa della vigilia della sfida col Parma - non mi va di tornare sull’accaduto, abbiamo un grande staff e la mia mancanza non si sentirà".

Inzaghi era stato allontanato per un gesto di stizza nei confronti di un tifosi che lo contestava dietro la panchina e in quel momento di rabbia l'avevano colto tutti, le telecamere come il rappresentante della Procura federale, quindi in qualche modo si aspettava lo stop, ma perdere il big match contro i ducali lo fa ribollire di rabbia. In panchina ci sarà il suo vice Maurizio D’Angelo, che dovrà cercare l'impresa al Tardini per continuare la corsa ai playoff.

"Il Parma ha valori incredibili - ha detto ancora Inzaghi - è ferito ed è molto pericoloso, se li risvegliamo potremmo perdere la partita e rischiare grosso. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto sinora e di poterci giocare una partita a questi livelli. Loro hanno messo dentro Ciciretti e Ceravolo rispetto all’andata, penso che la situazione si commenti da sola, la forza dell’avversario anche. Ci vuole un po’ di sana follia, guardo partita dopo partita, ne abbiamo tre in dieci giorni. Qualche rotazione ci sarà, ma non troppe perché stiamo facendo un grande campionato”.