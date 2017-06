Venezia, è doppietta! Inzaghi vince anche la Coppa Italia

Sono giorni di festa ininterrotta a Venezia, dove la squadra di Inzaghi, dopo aver ottenuto la matematica promozione in Serie B che mancava dal 2004/05 grazie al pareggio col Fano, ha messo in bacheca anche la Coppa Italia di Lega Pro.

La squadra dell'ex tecnico del Milan fa doppietta conquistando il trofeo grazie al 3-1 maturato allo stadio "Penzo" contro il Matera, che comunque si consola con l'accesso diretto al secondo turno dei playoff insieme alle tre squadre seconde classificate in ciascuno dei tre gironi.

Dopo lo 0-1 subito all'andata in Lucania, gli uomini di Pippo Inzaghi hanno ribaltato il risultato grazie alle reti di Moreo e Fabbiano nel primo tempo e a quella di Ferrari nella ripresa, risultata decisiva dopo il momentaneo 2-1 di Strambelli per gli ospiti, in dieci per tutta la ripresa.

Per Inzaghi, che ora può sognare addirittura il Triplete visto che giocherà la Supercoppa nel triangolare con le vincenti degli altri due gironi (Foggia e una tra Cremonese e Alessandria), si tratta dell'ennesima soddisfazione di una stagione da incorniciare, che ha riportato la società di Tacopina in Serie B con tre giornate di anticipo e dodici anni dopo l'ultima volta.

Il tutto grazie a un progetto a lungo termine che mira a condurre al più presto il Venezia nel calcio che conta ("Va bene festeggiare, ma ora dobbiamo pensare a tornare in Serie A e poi in Europa" aveva detto il presidente dei lagunari solo qualche giorno fa).