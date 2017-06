Venezia a un passo dalla B, Inzaghi diventa capo ultras

E tanto già lo so..... Un post condiviso da Pippo Inzaghi (@pippoinzaghi) in data: 10 Apr 2017 alle ore 15:15 PDT

"E tanto già lo so che l'anno prossimo gioco di sabato". Il ritmo del coro ha contagiato anche l'iper scaramantico Pippo Inzaghi, che dopo la vittoria per 1-0 sul Padova di ieri sera ora sente già sapore di Serie B. Al Venezia basterà un punto nella prossima gara casalinga per avere la matematica certezza della promozione nella serie cadetta e SuperPippo (alla prima stagione in laguna) si lascia andare ai festeggiamenti sul pullman del ritorno. Una stagione magica finora quella dei fratelli Inzaghi, con Simone che vola con la Lazio verso l'Europa League e sogna il trionfo in finale di Coppa Italia contro la Juve.