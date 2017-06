Vecchi al debutto: "Mi affido ai giocatori, non guardo più in là"

In uno dei momenti più difficile della recente storia nerazzurra l'Inter si appresta ad affrontare una trasferta che rischia di far chiudere con clamoroso anticipo la sua avventura in Europa League, ma Stefano Vecchi, allenatore ad interim in attesa che la società decida il nome del sostituto di de Boer, si sente pronto: "Preparare una partita così importante come una gara di Europa League ci ha messo un po' di pressione - ha detto alla vigilia della sfida col Southampton - Non sono ancora riuscito a chiamare casa. E' una situazione un po' particolare. Ma non c'è alcun tipo di problema".

Il tecnico 46enne, all'esordio in Europa, ha raccontato come gli è stato comunicato che avrebbe guidato l’Inter in Inghilterra: "È successo che martedì mattina stavo allenando l’Under 19, quando mi è arrivata una telefonata di Piero Ausilio in cui mi veniva comunicato di recarmi ad Appiano Gentile per occuparmi della prima squadra. Qualcosa era già circolato sui giornali. La situazione è un po' particolare, ma conosco bene l'Inter, non solo per averla vista giocare, ma anche perché lavoriamo in campi adiacenti e spesso ci capita di allenare i ragazzi della prima squadra".

"È chiaro che questa situazione ci ha messo addosso un po' di pressione - ha proseguito Vecchi - Non sono riuscito neppure a telefonare a casa e abbiamo fatto dormito un po' meno per studiare i video del Southampton. Un vantaggio per l'Inter il fatto che il Southampton non sappia nulla di me? Potrebbe essere, ma in realtà tutti conoscono i calciatori dell'Inter".

"Il mio stato d'animo? Non so che cosa accadrà - ammette Vecchi - Mi hanno chiesto di compiere questo lavoro. So di essere apprezzato dalla società e la cosa mi lusinga. Non mi importa molto essere un traghettatore o meno. La cosa importante è la gara con il Southampton. Noi dobbiamo vivere il presente, quindi questa gara, decisiva per il nostro cammino europeo. Mi affido onestamente ai giocatori e alla loro forza. Nelle gare importanti i giocatori importanti sanno dare il meglio di sè, dobbiamo cercare di fare bene le cose facili, applicare bene sul campo quei tre-quattro concetti fondamentali".

Infine un pensiero per de Boer: "Mi dispiace per quello che gli è accaduto. Ci siamo sempre trovati bene con il suo staff. I rapporti sono stati eccellenti. È una brava persona e un ottimo professionista. Purtroppo sono cose che succedono nel calcio".