Var, storica prima volta in Inghilterra: il Leicester ringrazia

Svolta storica nel calcio inglese dove, per la prima volta, un gol è stato assegnato con l'ausilio della Var, sperimentata in FA Cup nell'attesa della sua introduzione anche in Premier League. Durante il replay del terzo turno fra Leicester e Fleetwood Town (squadra di III Divisione), vinta dalle 'Foxes' 2-0, l'arbitro ha fatto ricorso al sussidio tecnologico e, dopo avere annullato in un primo momento la rete del raddoppio firmata da Kelechi Iheanacho, dopo 70" di consultazione, ha ribaltato la propria decisione, concedendo il gol. Una rivoluzione nella terra dove è nato il calcio: un "grazie" è apparso sull'account Twitter ufficiale del Leicester.

Iheanacho has the ball in the net AGAIN with a delightful lofted finish over the 'keeper, but the offside flag denies him a second goal.



But wait...! Thanks to VAR, it's a GOALLLLL!



#LeiFle pic.twitter.com/xcFZKGOqAj