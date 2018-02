Van Gaal: "Tirai le orecchie a Toni, era stato irrispettoso"

Loius Van Gaal all'attacco di Luca Toni e non solo. "Tirai le orecchie a Toni. A colazione bighellonava troppo. Era irrispettoso nei miei confronti e nei confronti dei compagni. Cose così in una squadra non sono accettabili. Per me c'è una regola inviolabile: la squadra è più importante dell'individuo" racconta l'ex tecnico del Bayern Monaco in un'intervista alla Bild. Del resto il rapporto tra i due fu pessimo tanto che la punta decise di tornare in Italia, alla Roma, nel gennaio 2010.



Per l'allenatore olandese non andò meglio con il presidente Hoeness: "Amo il Bayern, ma fino a quando c'è Hoeness non ci tornerei. Litigai con lui per Lahm, che ho schierato io per primo come terzino destro. Hoeness lo voleva ancora a sinistra. Ma la storia mi ha dato ragione. Lahm ha vinto mondiale e Champions giocando a destra. Ci fu una discussione simile per Müller. Lo schieravo sempre e una volta Hoeness disse a mia moglie: Suo marito ha sbagliato formazione ancora una volta".



Van Gaal ne ha anche per Mourinho, che prese il suo posto sulla panchina del Manchester United nell'estate del 2016, colpevole di aver scaricato Schweinsteiger: "Bastian era più vecchio, ma non troppo vecchio. Effettivamente però non riusciva più a tenere il ritmo della Premier che è altissimo. Era arrivato alla fine. Sono comunque convinto che non si meritasse di esser trattato così da Mourinho dopo il mio addio".