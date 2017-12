Vampeta: "Il Brasile solo quarta forza del Mondiale"

In Italia i tifosi dell'Inter si ricordano a malapena le 8 partite giocate nella stagione 2000, in Brasile ora fa il presidente dell'Audax: Vampeta, 43 anni, ha parlato delle possibilità mondiali della nazionale verdeoro in vista di Russia 2018. "Secondo me le favorite saranno Germania e Spagna, il Brasile è solo quarta forza".



L'ex centrocampista argomenta: "In Russia ci saranno 10-12 giocatori che solo quattro anni fa presero sette sberle dalla Germania: avranno l'occasione per rifarsi, ce la faranno?". Vampeta ha spiegato il segreto della rosa del 2002, l'ultimo Brasile vincente ai Mondiali: "Molti dei miei compagni giocavano in Europa, oggi invece sono convocati molti giocatori del campionato brasiliano".



Infine, la difesa di Scolari: "Dopo l'1-7 contro la Germania tutti a criticarlo ma era lo stesso che ci aveva fatto vincere 12 anni prima: e ora tanti di quei giocatori saranno nuovamente chiamati in Russia...".