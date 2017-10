Valencia, Zaza via in stampelle: ma non è grave

È uscito dal campo aiutato dai compagni, è andato via dal centro sportivo aiutato dalle stampelle: Simone Zaza e il Valencia hanno vissuto momenti di ansia. L'attaccante italiano si è fatto male durante un'amichevole con l'Eldense e ha dovuto abbandonare il campo per un infortunio al ginocchio sinistro.



Zaza era visibilmente dolorante, ma dopo i primi esami diagnostici sembra che si tratti soltanto di una contusione dovuta a una botta e sono state escluse lesioni: il bollettino medico ufficiale parlà di "distensione del compartimento esterno, il giocatore sarà valutato nei prossimi giorni". Escluse, dunque, lesioni gravi: per l'ex juventino, autore di 6 gol nelle prime 7 giornate di campionato, sarebbe stata una brutta "mazzata" dopo l'inizio sfavillante.