Valencia, Zaza segna due gol in 2 minuti a Granada

Carpe diem: in due minuti, se ti gira bene, puoi fare esattamente quello che hai fatto nei 7 mesi precedenti. Due gol, nel caso di Simone Zaza. A Granada ha colto l'attimo: al 19' si è avventato come un falco sul cross dalla destra di Montoya (lo ricordate, ex meteora dell'Inter...) e con un bellissimo colpo di testa ha indirizzato la palla nell'angolo, sul secondo palo. Al 21', invece, è stato sin troppo facile spingerla in rete di piede a porta praticamente vuota sul cross di Santi Mina.



Grazie alla doppietta di Zaza, la prima in Liga, il Valencia ha vinto 3-1 mettendo ulteriormente nei guai gli andalusi, ormai destinati alla retrocessione. L'ex attaccante della Juve non segnava da un mese e mezzo quando aveva realizzato due reti in due gare consecutive: questa doppietta può essere un impulso per un buon finale di stagione in una squadra senza obiettivi di classifica.