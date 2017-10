Valencia, Zaza premiato miglior giocatore di settembre in Liga

Ha battuto persino Leo, così per una volta potrà raccontare di essere stato il numero uno in assoluto, non semplicemente il "primo degli umani".è stato ilper la Liga che gli consegnerà il premio domenica prima di Valencia-Siviglia, anche se quella partita l'attaccante italiano potrebbe saltarla per infortunio.In attesa che recuperi Zaza si gode il magic moment: la Liga ha scelto di premiarlo per isegnati il mese scorso, tre al Malaga (sconfitto 5-0), uno decisivo nei minuti finali sul campo della Real Sociedad. Poi, a dire il vero, Zaza non si è più fermato e di gol ne ha segnati altri due ad Athletic Bilbao e Betis, anche nelle due gare di ottobre finora disputate."È un premio per me e per la squadra, perché senza i compagni non avrei potuto vincerlo. Secondo in classifica marcatori dietro Messi? Ma io, parlerò con la Liga: sono primo. Il mio desiderio è tornare in Nazionale, ma penso che se finora non sono stato ancora richiamato, è perché non l'ho meritato, devo continuare a giocare bene e segnare".