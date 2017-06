Valencia, Zaza: "Possiamo mettere in difficoltà il Real Madrid"

"Il gol era troppo importante per me, segnare è stata una liberazione". Simone Zaza, attaccante del Valencia e azzurro all'Europeo in Francia dell'anno scorso, 'saluta' il primo sigillo stagionale con la maglia della squadra spagnola, nella sfida casalinga della Liga contro l'Athletic Bilbao.



Mercoledì, però, al Mestalla arriva il Real Madrid capolista (si recupera una partita rinviata a dicembre 2016) e l'ex attaccante del West Ham suona la carica: "Possiamo metterli in crisi e crear loro delle difficoltà e poi, io voglio continuare così. Quando ho visto che il pallone s'insaccava ho pensato ai momenti difficili che ho vissuto in questi mesi. Segnare al Mestalla è stata per me una grande emozione. Non meritiamo questa classifica, perché siamo una squadra forte. Voglio continuare a segnare per fare risalire il Valencia".