Valencia, Prandelli si presenta: "Voglio riportare la squadra in Champions"

Il Valencia ha presentato il suo nuovo allenatore, Cesare Prandelli. L'ex ct dell'Italia ha messo in chiaro quali sono i suoi obiettivi: "Vogliamo tornare in Champions League. Non so quanto ci metteremo, se sei mesi, un anno, oppure due, ma il progetto è questo".



"Ho detto sì al Valencia, perché il direttore sportivo Suso mi ha fatto capire che qui c’è un progetto calcistico interessante, in una città con una sua mentalità. Questi due elementi mi hanno convinto subito e mi hanno entusiasmato" ha sottolieato Prandelli.



Sulle possibili analogie con la situazione vissuta a Firenze l'ex selezionatore azzurro ha aggiunto: "La mentalità valenciana è simile a quella fiorentina. Firenze si sente sempre protagonista e i giocatori devono essere responsabili. Avremo bisogno del sostegno dei tifosi che sono l'anima della squadra e sono fondamentali per noi".