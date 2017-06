Valencia, Prandelli show: "Chi non lotta, se ne può anche andare"

Non ricalcherà i fasti di Trapattoni al Bayern Monaco o di Malesani al Panathinaikos, ma la sfuriata di Cesare Prandelli rimarrà comunque nella storia di un allenatore che ha fatto della pacatezza un suo tratto inconfondibile.



L'avventura in Spagna alla guida del Valencia non è certo partita nel migliore dei modi, finora 8 partite con due vittorie, tre pari e tre sconfitte, e il tecnico di Orzinuovi si è sfogato nella conferenza stampa alla vigilia del match con la Real Sociedad: "Sono arrabbiato e deluso, voglio vedere soffrire e sudare questa maglia. Chi non ne è capace, sarebbe meglio che lasciasse la squadra. I problemi non sono tattici ma di personalità".



Prandelli, quintultimo in classifica e senza vittorie da metà ottobre, scarica quindi le colpe sui giocatori: "Sto lavorando da due mesi con sacrificio e orgoglio, con la volontà di aiutare a crescere. Voglio vedere più carattere" ha concluso il tecnico.

El entrenador del #VCF, Cesare Prandelli, lanza su mensaje en rueda de prensa https://t.co/Jms1nBu1QH pic.twitter.com/056ufQ0YO0 — Valencia CF (@valenciacf) 9 dicembre 2016