Valencia, Parejo ubriaco mentre un amico offende Prandelli

Dopo le difficoltà in campionato e lo sfogo di Prandelli in conferenza non finiscono i guai al Valencia. Daniel Parejo è stato beccato in discoteca ubriaco mentre un amico (anche se il giocatore ha dichiarato di non conoscerlo) insultava il tecnico italiano. Nel video che gira su Twitter si vede il centrocampista spagnolo non pienamente in sé mentre ascolta, senza controbattere, un uomo che dice "me cago en tus muertos, Prandelli". Parejo, inoltre, si vanta: "Stasera farò sesso senza pagare".



Il giocatore era già stato messo fuori rosa ad agosto per scarso impegno negli allenamenti e il suo futuro sembra lontano da Valencia. In una conferenza stampa in borghese, senza i colori social del club, Parejo si è scusato: "Non cerco alibi anche se era il mio tempo libero e il giorno seguente non erano in programma allenamenti o partite. Non condivido le parole di quella persona, che non conosco". Prandelli, dal canto suo, ha sorvolato: "E' solo una stupidata".

IL VIDEO