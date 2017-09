Valencia, Marcelino contro Zaza. E la fidanzata attacca

"Se vuoi gente di carattere, devi saperla gestire e accettare anche di non riuscire a gestirla. Ma soprattutto ricordare che le palle, uno che le ha, le ha sempre. Non le mette nel cassetto per nessuno motivo. Regolati". Firmato Chiara Biasi o, per chi non ama troppo il gossip, la fidanzata di Simone Zaza. Il destinatario non è specificato, ma è chiaro: Marcelino, l'allenatore del Valencia. Perché?



Tutto nasce dalla decisione del tecnico di lasciare in panchina l'attaccante italiano nel derby contro il Levante, terminato 1-1. Zaza non ha voluto effettuare il riscaldamento insieme agli altri panchinari, poi è subentrato a Santi Mina a 17 minuti dal termine senza riuscire a cambiare il risultato. "Vedendo come ha giocato Santi Mina e come ha giocato Zaza, non c'è dubbio che rifarei la stessa scelta", ha detto Marcelino.



Non solo, l'allenatore ha anche "costretto" l'ex juventino a salutare i tifosi sotto la curva, mentre lui avrebbe preferito dirigersi direttamente negli spogliatoi. Ci ha pensato il figlio dell'allenatore, membro dello staff, a placare la polemica rispondendo a Chiara Biasi sui social con una foto che lo ritraeva insieme a Zaza: "Seguimos", era il messaggio che lo accompagnava. "Andiamo avanti". Insieme, a quanto pare.