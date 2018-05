Valencia, Marcelino: "Abbiamo pagato poco Kondogbia"

Nella giornata di ieri il Valencia ha esercitato il diritto di riscatto per Geoffrey Kondogbia versando nelle casse dell'Inter 25 milioni (e inserendo nello stesso tempo una clausola da 80 milioni).



Una cifra bassa a sentire Marcelino, tecnico del club spagnolo, che in un'intervista a Marca sottolinea: "È un calciatore che ha fatto davvero tutto il possibile per venire a Valencia. È stato il vero artefice delle sue prestazioni. Cerchiamo sempre di trasmettere sicurezza e fiducia, lui se l’è guadagnata. Il nostro lavoro è stato molto semplice. Una volta considerate le cifre dell’operazione e il suo rendimento, direi che siamo di fronte a un giocatore acquistato per poco".



Evans, fratello del centrocampista francese, è ancora più netto su twitter: "All’inizio eri una speranza del calcio francese, poi un bidone e infine uno dei migliori della Liga. Ai loro occhi cosa sarai domani?". Chiara la frecciata a quanti hanno criticato, soprattutto in Italia, l'ex Monaco...