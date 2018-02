Valencia, Kondogbia: "Caos all'Inter. Pagherei per rimanere qui"

Geoffrey Kondogbia, attualmente in prestito (con diritto di riscatto) al Valencia, ricorda a Cadena Ser la sua sfortunata esperienza all'Inter usando parole non troppo differenti da quelle di Frank De Boer: "Il vero problema dell'Inter era lo squilibrio. Era un po’ un caos (usa il termine francese 'bordel' ndr): in due anni ho conosciuto 4-5 allenatori, la squadra cambia continuamente ogni anno. Per questo motivo un giocatore, specie un giocatore giovane, trova molto difficile integrarsi e offrire buone prestazioni".



"Un club ha bisogno di stabilità - prosegue il centrocampista francese - di andare avanti anche se non vanno bene le cose all’inizio. La società deve preservare i giocatori e l’allenatore per continuare, ma è difficile avere un buon rendimento per un giocatore anche se di qualità se allenatori e giocatori cambiano di continuo".



Al Valencia Kondogbia sembra rinato ("Sono molto felice qui, devo lavorare ancora per meritare questa maglia") ma il suo futuro è ancora incerto perché i Pipistrelli per confermarlo dovranno versare 25 milioni nelle casse nerazzurre e il dg Alemany nella giornata di ieri ha spiegato che la decisione finale verrà presa entro maggio. "Se avessi i soldi pagherei di tasca mia" sottolinea scherzando ma non troppo il 25enne rendendo chiare le sue intenzioni.