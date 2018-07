Valdano: "Ronaldo alla Juve? Ci perde più lui che il Real Madrid"

Jorge Valdano entra a gamba tesa sulla trattativa Cristiano Ronaldo-Juventus. "Lasciare il Real Madrid non è una decisione intelligente ed io ritengo CR7 una persona molto intelligente. Se il portoghese dovesse andarsene, ci perde più lui che il Real", le parole (in controtendenza) dell'ex campione e direttore sportivo dei blancos.



Spazio poi ad alcuni giudizi tecnici, sul Pallone d'Oro e non solo: "Non credo che la prossima generazione ci regalerà il nuovo Messi o il nuovo Cristiano Ronaldo. Sono due mostri del calcio".



Infine, su Neymar e Modric: "Il brasiliano ha mezzi davvero spaventosi: velocità, qualità, capacità di inventare. Ha davvero tutto. Modric è un calciatore meraviglioso, di quelli che ti riconciliano con il calcio. È l’Iniesta di otto anni fa".