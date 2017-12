Uzbekistan, idea Mazzarri per il ruolo di ct

Dopo l'eliminazione da Russia 2018 il calcio azzurro sta attraversando il periodo più buio della sua storia, ma gli allenatori italiani vanno sempre di gran moda e restano i più ambiti all'estero. Ed è per questo che una nazionale giovane e ambiziosa come quella dell’Uzbekistan avrebbe deciso di puntare su Walter Mazzarri come nuovo commissario tecnico.

La Federazione uzbeka è infatti alla ricerca di un allenatore di spessore internazionale che possa aiutare a compiere uno step qualitativo e per questo ha avviato i primi contatti con il tecnico ex Inter e Napoli, che fa parte di una lista di candidati che include tra gli altri anche Angelo Alessio. A confermarlo è stata la stessa UFF attraverso una lunga nota apparsa sul proprio sito ufficiale, tra i papabili oltre ai due italiani anche i nomi dell'attuale tecnico del Cluj Dan Petrescu, dell’ex ct dell’Olanda Bert van Marwijk e dell’ex ct della Croazia Slaven Bilic.

L’Uzbekistan, che ha vinto i Giochi Asiatici del 1994, ha sempre preso parte dalla Coppa d’Asia (dove nel 2011 si è piazzata quarta), ma non ha mai partecipato ad un Mondiale (anche se in un paio di occasioni ha sfiorato una storica qualificazione) e l'obiettivo del nuovo ct sarebbe proprio quello di centrare la qualificazione a Qatar 2022.

Qualora la trattativa andasse in porto, per Walter Mazzarri sarebbe una prima assoluta alla guida di una Nazionale. Il tecnico, fermo dopo la conclusione della sua poco felice avventura inglese al Watford, nel corso della sua carriera ha infatti allenato solo squadre di club, mentre per Alessio il discorso è diverso. L'attuale vice di Antonio Conte al Chelsea è stato l'assistente dell'attuale tecnico dei Blues anche quando guidava la Nazionale, dal 2014 al 2016.