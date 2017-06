USSI, lunedì al via l’8ª edizione del trofeo D'Aguanno

Giornalisti entusiasti di cimentarsi nel loro sport preferito e un manipolo di allenatori che, imperterriti, non smettono di sentirsi calciatori daranno vita alle finali dell’8ª edizione del Trofeo Ussi - Alberto D’Aguanno.

Il torneo nacque su iniziativa dell’Unione Stampa Sportiva Italiana con lo scopo di ricordare la prematura scomparsa del collega, inviato di Mediaset, che era anche un accanito “dilettante” che amava il calcio. Fu deciso così di dedicargli ogni anno un torneo da disputare tra gli iscritti all'Ussi: un’iniziativa che a lui sarebbe piaciuta moltissimo.

Nel decennale della sua scomparsa hanno accettato di condividere questo ricordo anche alcuni calciatori che hanno calcato campi importanti. L’Abruzzo-Molise schiererà Fabrizio Cammarata e Michele Gelsi; il Lazio Roberto Chiappara e la Puglia Nicola Legrottaglie e Marcello Sansonetti.

Legrottaglie ha debuttato in Serie A con il Chievo e ha vissuto le stagioni più belle con Juventus e Milan. E’ stato per 7 anni nella Nazionale maggiore. Fa parte dell'associazione Atleti di Cristo ed è l'ideatore del progetto sociale e di fede "Missione Paradiso". Ha scritto due libri per raccontare la sua fede cattolica: “Ho fatto una promessa” e “Cento volte tanto. Con la fede vivo meglio”. Cammarata è cresciuto nelle giovanili della Juventus formando con Del Piero la coppia d’attacco della Primavera che nel 1994 vinse campionato e Torneo di Viareggio. Talento precoce, è stato nelle nazionali Under 16, Under 18 e Under 21. In Serie A ha giocato con Verona, Cagliari e Parma. Chiappara, beniamino alla Spezia dove i tifosi l’hanno eletto “sindaco”, ha giocato in Serie A con Empoli e Treviso. Gelsi, bandiera del Pescara, in Serie A vanta 1 gol con la maglia dell’Udinese.

Girone A: Abruzzo-Molise, Calabria, Umbria.

Girone B: Lazio, Puglia, Sardegna.

Il programma: le finali si svolgeranno a Roma al Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa nei giorni di lunedì 12 e martedì 13 dicembre.

Lunedì 12 dicembre:

Girone A: ore 13: Abruzzo-Molise-Umbria; a seguire: Calabria-Perdente gara 1 e Calabria-Vincente gara 1.

Girone B: ore 13: Lazio-Sardegna; a seguire: Puglia-Perdente gara 1 e Puglia-Vincente gara 1.

Martedì 13 dicembre:

Ore 11: Finale 1°- 2° posto e finale 3°- 4° posto

I partner istituzionali: Lega Calcio Serie A, Lega Calcio Serie B, Lega Pro, Lega Nazionale Dilettanti, Istituto per il Credito Sportivo, Premium Sport.

Gli sponsor: Erreà, Rossopomodoro, Acqua Minerale Lauretana, Barrus Awards, Besport, Cantina Mori Colli Zugna.