USA, Timothy Weah nella storia: in gol a 18 e 95 giorni

Turn the 0-2 to the 0-3.@TimWeah becomes the fourth youngest #USMNT goal scorer all-time! pic.twitter.com/k6Q2ch8FaL — U.S. Soccer MNT (@ussoccer_mnt) 29 maggio 2018

Tale padre, tale figlio. Timothy Weah corre sulle orme di papà George ed entra nella storia del calcio degli Stati Uniti: il figlio dell'ex Pallone d'Oro, dopo essere stato il primo "Millenial" a vestirne la maglia, ha segnato il primo gol in nazionale a 18 anni e 95 giorni diventando così il quarto giocatore più giovane ad aver segnato con gli Usa.

Prima partita da titolare con il nuovo corso a stelle e strisce (gli USA come l'Italia sono fuori dai Mondiali) e primo gol al Talen Energy Stadium di Philadelphia contro la Bolivia per il gioiellino statunitense, nato a New York nel febbraio 2000. Un talento e un figlio d'arte, tanto che il Paris Saint Germain - la squadra che rese grande il padre - scommise su di lui già nel 2014 strappandolo al Chelsea. Quest'anno l'esordio, sorprendente, in Ligue 1 e ora il primo gol in nazionale, il futuro è suo.