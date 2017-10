Usa, nella Mls arriva il tatuatore ufficiale

Rivoluzione nel mondo del calcio, parte dall'America ma presto potrebbe "contagiare" anche i maggiori club europei. I Philadelphia Union, squadra di Mls, sono infatti il primo club al mondo ad aver tesserato un Chief Tattoo Officer, ovvero un responsabile dei tatuaggi. L'uomo, che ha superato una selezione a cui hanno partecipato 150 persone, entrerà di fatto a far parte dello staff della squadra: giocatori, allenatori, dirigenti, membri dello staff e anche i tifosi potranno usufruire dei suoi servizi per i loro tatuaggi, legati ai Philadelphia Union o meno.

Dopo il nutrizionista, il match analyst e il mental coach, gli staff delle squadre di calcio si arricchiscono dunque di nuove figure professionali. L'idea di creare questo nuovo lavoro è venuta al vice presidente del marketing della società, Doug Vosik, che ha spiegato: "I tatuaggi hanno grande importanza nella cultura sportiva. Quando un nuovo giocatore arriva in città, spesso cerca un posto per andarsi a tatuare. Quindi mi sono chiesto: perché non avere un tatuatore sempre con noi, proprio come i medici, gli allenatori, i nutrizionisti?".