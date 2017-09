Usa, Arena: "Non vinciamo per colpa di Trump"

La politica anti-immigrazione del Presidente Usa, Donald Trump, rende più difficile il cammino della nazionale di calcio nelle eliminatorie della zona Concacaf. La teoria è del ct statunitense Bruce Arena, secondo il quale "certi discorsi che fa (Trump, ndr) colpiscono popoli e paesi dell'America centrale, e quindi anche i loro calciatori. I quali poi quando giocano contro di noi lo fanno con particolare ardore. Per non parlare del tifo".



Una riprova di ciò, secondo Arena, si è avuta anche contro l'Honduras, con gli Usa che sono riusciti a pareggiare (1-1) solo all'85'. Hanno quindi mantenuto quel quarto posto nel girone che non assicura la qualificazione per Russia 2018 ma dà il diritto di giocare lo spareggio contro Siria o Australia.



"La nostra politica sull'immigrazione - ha detto Arena - ha un forte impatto sulle persone dell'America Centrale. E probabilmente c'è della rabbia nei nostri confronti a causa di questo. Così quando affrontano gli Usaci mettono un particolare impegno".