Uruguay, giocatore lancia un computer ai tifosi

Incredibile quello che è successo in Uruguay durante la semifinale di Coppa OFI (competizione che vede impegnate le migliori squadre Under 17 del Paese) tra Maldonado e Florida. Dopo la vittoria ai calci di rigori del Florida, un giocatore del Maldonado ha sfogato la propria rabbia lanciando il pc di un giornalista, Jorge Benoit, verso i tifosi in tribuna. Non solo il computer in realtà, perché come ha denunciato lo stesso giornalista su Twitter, il ragazzo ha lanciato anche un altoparlante e un microfono. Il Maldonado, oltre a chiedere prontamente scusa per il comportamento del suo tesserato, si è offerto di pagare tutti i danni.

Los chicos de Maldonado me tiraron la computadora y la pisaron #COPAOFI quien se hace responsable ? pic.twitter.com/1hJD5TflqY — Jorge Benoit (@futbolflorida) 18 marzo 2018