Uruguay, figlio di un ex calciatore del Cagliari violentato e ucciso

Questa è la storia di una tragedia. Felipe Romero, 10 anni, figlio di un ex calciatore, è stato violentato e assassinato dal proprio allenatore, che poi si è tolto la vita. È accaduto a Maldonado, in Uruguay: il papà, Luis Alberto, ha giocato quasi tutta la carriera in Sudamerica, fatta eccezione per una piccola parentesi in Italia, nel 1996, con la maglia del Cagliari (10 presenze e un'espulsione, poi andò via a gennaio).



La mamma di Felipe era stata avvertita dalla psicologa mercoledì 19 aprile dei problemi del bambino e le aveva chiesto di fare in modo che il figlio non si trovasse mai da solo con l'allenatore della squadra di calcetto in cui giocava, il Club Defensor. A quel punto la signora Romero si è recata dal tecnico Fernando Sierra avvertendolo della situazione, ma l'indomani lo stesso Sierra è andato a prendere il bambino a scuola e quando la madre è stata avvertita era ormai troppo tardi.



I corpi di Felipe Romero e Fernando Sierra sono stati trovati due giorni dopo, il 22 aprile, entrambi uccisi da colpi di arma da fuoco: secondo gli inquirenti Sierra ha ammazzato il bambino e poi si è suicidato. Sul corpo del bambino sono stati trovati segni di violenza sessuale, anche se non è stato ancora accertato che l'autore della violenza fosse lo stesso Sierra. Secondo i dettagli che sono emersi, il bambino chiamava papà il suo allenatore (nella foto) via sms.