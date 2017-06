United, rabbia Mou: "Tutti vengono all'Old Trafford solo per difendersi"

Lo 0-0 interno contro il West Bromwich ha fatto infuriare Josè Mourinho. Il tecnico del Manchester United nel post partita ha sbottato: "De Gea ha dormito, ma poi alla fine ha fatto una parata divertente. In campo oggi ho visto una squadra che aveva la palla, un'altra che non l'aveva, una squadra che ha giocato per 90' nella metà campo dell'altra squadra, una che ha cercato solo di pareggiare stando nella propria metà campo. Un portiere ha fatto una cosa divertente, l'altro solo grandi parate".



L'analisi dello Special One non si ferma alla partita odierna: "Le squadre vengono all'Old Trafford solo per difendersi, i loro portieri per fare grandi parate. Dal punto di vista del gioco, del possesso e dell'ambizione abbiamo surclassato tante squadre, ma poi alla fine abbiamo pareggiato troppe partite".