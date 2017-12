United, Mourinho: "Problema al ginocchio operato, Ibra fuori un mese"

"Ibrahimovic resterà fuori per un mese. Si è rifatto male allo stesso ginocchio”. José Mourinho, al termine della sfida pareggiata 0-0 contro il Southampton all'Old Trafford, ha chiarito i motivi della mancata convocazione dell'attaccante svedese.



Il tecnico ha espresso grande preoccupazione per le condizioni della punta: “E’ un grossissimo problema, proprio perché è lo stesso ginocchio (il destro, operato ad aprile per la rottura del crociato anteriore e posteriore ndr). Lui ha 37 anni ed anche se è un leone non è facile, per questo non lo avremo per un mese". Finisce dunque in anticipo un 2017 da dimenticare per la punta del Manchester United.