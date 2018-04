United, Mourinho: "Non dovete fare i clown alla festa del City"

"Non dovete fare i clown". Sono bastate queste semplici cinque parole a José Mourinho per entrare nella testa dei suoi giocatori e convincerli che la rimonta impossibile contro il Manchester City era possibile. I Red Devils, sotto 2-0 all'intervallo, sono rientrati in campo con un'altra faccia e nella ripresa hanno ribaltato il risultato togliendo ai rivali cittadini la possibilità di festeggiare la vittoria della Premier League con 6 giornate d'anticipo.

A svelare il retroscena è stato Chris Smalling, che ha confessato ai media cos'è successo nello spogliatoio del Manchester United dopo il 45': "Mourinho non ha dovuto dire molto nell’intervallo, perché dentro di noi sapevamo benissimo da soli che quanto stavamo facendo non era abbastanza. Ha detto che non dovevamo essere i clown alla festa del Manchester City per la vittoria del titolo. Ci siamo rialzati, abbiamo rimontato da 2-0 contro il City che ha avuto una fantastica stagione e abbiamo vinto la partita. A fine primo tempo molti di noi erano dispiaciuti, dovevamo giocare il secondo tempo con orgoglio e abbiamo meritato la vittoria con la prestazione che abbiamo fatto nella ripresa".