United, Mourinho: "Con Conte è tutto ok"

Le incomprensioni, per usare un eufemismo, sono ormai alle spalle. Alla vigilia della finale di FA Cup contro il Chelsea, Josè Mourinho spiega di essersi definitivamente chiarito con Antonio Conte dopo lo scambio di insulti pesanti a inizio anno (tra gli altri "pagliaccio", "soffre di demenza senile", "non sarò mai squalificato per calcioscommesse", "piccolo uomo").



"Il nostro rapporto è ok. Ci siamo stretti la mano, eravamo stufi. Dopo la partita a Manchester (lo scorso 25 febbraio ndr), l'ho invitato nel mio ufficio e abbiamo parlato, non c'è nulla" assicura l'allenatore dello United a Record. Dunque domani i due tecnici saranno sì avversari ma non nemici.