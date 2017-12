United, Mourinho all'attacco: "Klopp è un ipocrita"

Alla vigilia dell'ultimo turno di Premier League del 2017 Josè Mourinho alza i toni e nella conferenza che precede la partita con il Southampton va all'attacco di Jurgen Klopp. Il Liverpool ha infatti ufficializzato da poco l'acquisto, proprio dalla squadra allenata da Pellegrini, di Virgil van Dijk per 75 milioni di sterline (circa 85 milioni di euro, ndr) e poteva uno come lo Spacial One farsi scappare un'occasione simile? La risposta è scontata.

Van Dijk è diventato di gran lunga il difensore più pagato del mondo e Mourinho ai giornalisti presenti in sala stampa ha detto: “Fossi stato in voi gli avrei fatto una domanda sui suoi commenti su Pogba di un anno fa. Cosa ne pensa ora di una cifra così alta?”. Il riferimento è alle dure critiche che nel 2016 il tecnico tedesco mosse nei confronti dello United dopo l'acquisto, per 105 milioni di euro, del centrocampista francese ex Juve: “Il mio modo di fare acquisti è diverso? Ovvio - aveva detto Klopp - e sarebbe diverso anche se avessi a disposizione certe cifre. Il giorno che il calcio sarà solo una questione di singoli sarà quello in cui io non ne farò più parte. Se spendiamo è per cercare di costruire una squadra, una squadra vera”.

Parole che Mourinho aveva registrato, si era appuntato e che ora ha tirato fuori, accusando il collega in maniera neanche troppo velata di ipocrisia. “Non mi interessa quanto sia costato, non siamo noi a fare i prezzi ma è il mercato - si è 'difeso' Klopp nella conferenza di vigilia della sfida col Leicester - La prima cosa che tutti i tifosi del Liverpool dovrebbero fare è dimenticare al più presto tale cifra. Concentriamoci solo sul giocatore e sulle sue qualità”.

E su questo Mourinho concorda con il tedesco: “Nulla di strano - ha detto - È il mercato: paghi e compri; non paghi? Non compri. Semplice. Io non critico il suo acquisto - ha proseguito il portoghese - È il difensore più pagato di sempre? Va bene. È meglio di Maldini, Bergomi o Rio Ferdinand? Non possiamo saperlo. La realtà dei fatti è che se loro volevo davvero van Dijk e pensano possa essere realmente un ottimo giocatore per la squadra, allora hanno fatto bene a spendere quei soldi, perché era l’unico modo per assicurarselo”.