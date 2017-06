United, meno attenzione ai social e più al campo: Mou striglia Pogba

Josè Mourinho perde la pazienza con Paul Pogba. Secondo quanto riporta il Daily Mirror, il tecnico portoghese avrebbe rinfacciato al giocatore di pensare troppo ai social network e poco al campo, dove il rendimento fin qui non è stato eccezionale.



In particolare a Mou non sarebbe andata giù la 'campagna' dell'ex giocatore della Juventus per lanciare la sua emoji su Twitter e più in generale quanto fatto per promuovere la sua immagine fuori dal campo.



Il francese salterà per un piccolo infortunio la partita contro il West Bromwich ma lo Special One avrebbe fatto intendere a Pogba che se la tendenza non verrà invertita, finirà in panchina. Uomo avvisato mezzo salvato.