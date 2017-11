United, il ritorno di Ibra: "I leoni non recuperano come gli umani"

"I leoni non recuperano come gli umani". Il solito Zlatan Ibrahimovic: l'attaccante svedese ha commentato così a BT Sport il suo rientro in campo (13 minuti finali) nella sfida Manchester United-Newcastle a 7 mesi dall'infortunio (rottura del crociato) rimediato in Europa League lo scorso aprile.



La punta svedese ha anticipato i tempi in quanto si pensava che dovesse tornare soltanto nel 2018, sorprendendo tutti ancora una volta. "Questo è un giorno speciale. Non sono affatto preoccupato, mi alleno duramente, mi sacrifico molto, gioco nela mia testa, il mio ginocchio deve solo seguire" ha spiegato il 36enne di nuovo a disposizione di Josè Mourinho e dei Red Devils