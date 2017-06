United, Ibra: "Sono difficile da gestire? Ho vinto qualcosa ovunque..."

Non è ancora chiaro se Zlatan Ibrahimovic resterà allo United anche nella prossima stagione. L'attaccante svedese in un'intervista a Times of India però chiarisce che la sua decisione non dipenderà dalla possibilità o meno di partecipare alla Champions: "Sono venuto al Manchester United sapendo che non l'avrei giocata, non ha niente a che fare con quello. Vediamo cosa succede. Probabilmente ho solo due, tre anni davanti quindi tutto dipenderà da quello che voglio e da quello che vuole il club".



L'attaccante poi si toglie qualche sassolino dalle scarpe e giudica il suo rendimento: "La gente dice che sono difficile da gestire ma ho vinto qualcosa ovunque sia andato. Se sto facendo bene? Credo di sì ma alcune persone non lo accetteranno mai perché non lo faccio a casa loro".