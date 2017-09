United, Ibra corre verso il recupero: "Dite a Mou che sto tornando"

Tell Jose I'm coming Un post condiviso da IAmZlatan (@iamzlatanibrahimovic) in data: 8 Set 2017 alle ore 10:35 PDT

"Dite a José che sto tornando". Ibra chiama Mou... destinazione naturalmente Manchester United. E così lo svedese corre a tutta velocità ricominciando da dove aveva lasciato. Il ginocchio, infortunato gravemente ad aprile, è ormai in pieno recupero e i muscoli di Zlatan, dopo l'intervento chirurgico, sono tornati a pieno regime. Aveva tanti pretendenti, in giro per il mondo, e infatti durante l'estate le sue teoriche destinazioni fioccavano a profusione su tutti i giornali.



Anche l'ipotesi Milan a un certo punto ha preso corpo, tra le tante. Ma alla fine della storia, e dopo una fase di recupero intensa e ampiamente documentata sui social, Ibra ha deciso di rimanere dove è. Il Manchester United, dopo aver valutato a fondo le sue condizioni fisiche, gli ha fatto firmare un altro anno di contratto e l'ha inserito nella lista Uefa per poter giocare la Champions League, quel sogno mai realizzato. Manca poco allora per poter rivedere in campo il bomber con la sua maglia rossa numero 10. Ibra si prepara, nel frattempo - dice lui - avvisate Mourinho!