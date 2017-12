United-City, Mourinho: "Diversa educazione tra noi e loro"

Passano le ore ed emergono nuovi retroscena della rissa post-derby di Manchester che ha coinvolto in particolare modo José Mourinho ed Ederson, dopo la richiesta dello Special One di abbassare la musica, a suo dire troppo alta, nello spogliatoio festante del City. A quel punto sono inizate a volare bottigliette di acqua e latte, una sarebbe finita addosso a Mou e un'altra direttamente sull'occhio del vice di Guardiola, Arteta.



Ma i nervi erano già tesi subito dopo il novantesimo, almeno secondo Marca. Un membro dello staff dei Citizens, nel rientro verso gli spogliatoi, avrebbe infatti urlato a Ibrahimovic (entrato nel finale del match) questa frase: "Parli tanto ma ti muovi poco". Di qui la corsa nel tunnel, la scintilla che accende il fuoco, i nervi tesi e la successiva rissa tra Mourinho ed Ederson.

LE REAZIONI DEGLI ALLENATORI

Nella giornata di martedì i due allenatori sono tornati sul caso, commentando così. "Quando perdi devi accettare la sconfitta, ma quando vinci è giusto festeggiare - ha detto Guardiola -. Sono stato io ad incoraggiare i miei giocatori a festeggiare. Ma non abbiamo mancato di rispetto a nessuno. Eravamo felici per aver vinto un derby. Tutte le squadre del mondo quando vincono un derby sono felici. E festeggiano dentro il proprio spogliatoio".



La risposta di Mourinho non si è fatta attendere: "Pep dice quello che vuole e io non intendo commentare le sue parole. L'unica cosa che posso dire è che per me è tutta una questione di diversa educazione, niente più che questo".