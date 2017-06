United-Arsenal, Mou punge Wenger: "Chi non vince da 18 anni..."

Quando José Mourinho incontra il suo più longevo rivale, Arsene Wenger, non è mai uno scontro qualunque. Tra i due non corre buon sangue e sono innumerevoli i precedenti, tra litigi, polemiche e risse, come in un Chelsea-Arsenal di due anni fa, quando i due sfiorarono la zuffa.



Insomma, gli ingredienti perché Manchester United-Arsenal sia una sfida infuocata ci sono tutti e Mourinho ha contribuito decisamente a scaldare i toni. "Wenger riceve sempre il rispetto, io no, nonostante abbia vinto 18 mesi fa - la polemica del portoghese -. Nella Premier League, solamente nella Premier League, domani è la sfida tra i manager con i risultati migliori da quando Sir Alex Ferguson non c'è più - ha aggiunto -. Stiamo parlando di 6 o 7 titoli tra i due. Io ne ho tre, Wenger ne ha tre o quattro, non so. Significa che meritiamo rispetto. Wenger lo riceve sempre, ma io non penso di riceverlo. Il mio ultimo titolo risale a 18 mesi fa, non 18 anni fa, ma non percepisco il rispetto".



Il caso Rooney, intanto, è già archiviato: "Negli ultimi 2-3 giorni non è successo niente. Si è allenato e vuole giocare. E' pronto. Non commento quello che è successo con la nazionale. In quel momento era con l'Inghilterra. Non interferisco, nel bene e nel male. Qualche volta i giocatori tornano più forti dalla nazionale, altre volte meno per via di frustrazione o infortuni. Sappiamo cosa è andato male, ma fino a marzo è un capitolo chiuso", ha concluso.