Ungheria, trionfa l'Honved di Lanzafame

A 24 anni di distanza dall'ultima volta, l'Honved torna a vincere il campionato ungherese e il merito è di due italiani. L'allenatore Marco Rossi ha puntato infatti sulla voglia di rivincita di Davide Lanzafame (finito fuori dal calcio che conta per la nota vicenda relativa al calcioscommesse), che lo ha ripagato con 11 reti che hanno contribuito in modo decisivo alla conquista del titolo.

L'attaccante ex Juve era tornato all'Honved, squadra di Budapest, all'inizio di questa stagione dopo una prima esperienza negativa nel 2013, quando divenne famoso per essere stato espulso dopo un litigio con un compagno per la battuta di un calcio di rigore. Diventato un autentico idolo nella capitale ungherese, Lanzafame potrà adesso togliersi la soddisfazione di giocare la Champions nella prossima stagione.