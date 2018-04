Under 21, Vido stende la Serbia: per Evani buona la seconda

L’Italia Under 21 guidata da Alberico Evani riparte da Novi Sad, dalla sfida contro la Serbia dei pari età di Goran Djorovic dopo l’1-1 con la Norvegia. Nuova amichevole per gli Azzurrini, che proseguono l’avvicinamento agli Europei del 2019 che si disputeranno proprio in Italia espugnando 1-0 il difficile campo del Karadjordje Stadium e regalando così al neo ct il primo successo da quando ha preso il posto di Gigi Di Biagio.

L'uomo decisivo è stato, come pochi giorni fa, ancora Luca Vido. L'attaccante classe 1997 di proprietà dell'Atalanta, già in gol contro la Norvegia, ha segnato il gol partita al minuto 51 avventandosi sul pallone come un falco dopo una deviazione fortuita di Masovic che cercava di fermare un’azione personale di Depaoli, entrato nella ripresa.