Under 21, Spagna-Italia 3-0, Di Biagio travolto

La nuova baby Italia comincia così come aveva finito quella vecchia: con una sconfitta contro la Spagna. Finisce 3-0 a Toledo, segnano Merino, Borja Mayoral (baby talento del Real Madrid) e Meré. Certo, il tonfo di giugno fu assai più letale perché costrinse gli azzurrini a rinunciare al sogno della finale dell'Europeo Under 21, ma questo in amichevole dice che per Gigi Di Biagio, al terzo ciclo consecutivo, ci sarà parecchio da lavorare.



Va detto che il risultato non è lo specchio fedele di un incontro che ha visto l'Italia soffrire ma anche giocare a tratti bene, sprecando varie occasioni. Al contrario della Roja, spesso padrona del gioco e implacabile nello sfruttare ogni errore. Proprio degli azzurrini è stata la prima palla-gol della gara, al 20', quando una combinazione Barella-Cerri ha messo Orsolini in condizione di segnare, ma il suo tiro è finito ampiamente a lato. Solo 3' dopo è arrivata però la rete dei padroni di casa: Merino si è liberato in tunnel di Bonifazi e ha battuto Scuffet. Col vantaggio la Spagna ha aumentato la pressione e cominciato a dominare, e dopo un palo colto al 40' da Nunez, ancora un errore di Bonifazi nel recupero ha dato modo a Mayoral di raddoppiare.



Nella ripresa, l'Italia ha cominciato a gran ritmo, creando molto ma sprecando altrettanto e la Spagna si è così limitata a controllare, trovando la terza rete al 36' con un colpo di testa di Meré. Di Biagio alla fine ha ammesso le difficoltà "Non abbiamo giocato bene nel primo tempo, mancavano le distanze che avremmo voluto avere. Nel secondo tempo meritavamo qualcosa di più - ha detto il tecnico azzurro -. In generale abbiamo faticato ma anche avuto diverse occasioni. C'è da lavorare molto, stiamo provando soluzione nuove".