Under 21 show in amichevole: 6-2 contro l'Ungheria

La Nazionale Under 21 travolge a Budapest l'Ungheria con il punteggio di 6-2. Gli azzurrini archiviano il match già nel primo tempo, chiuso sul 5-0. La rivoluzionaria squadra di Di Biagio, proiettata verso il quadriennio che porterà alle Olimpiadi di Tokyo del 2020, mette in mostra uno straordinario Patrick Cutrone che sigla una doppietta come il fiorentino Chiesa.



Il giovane attaccante del Milan apre le danze al 16' (quattro minuti dopo aver colpito un palo) e raddoppian poi al 24' su rigore, concesso per un fallo su Federico Chiesa che, al 28' cala il tris. Il poker arriva per merito dell'esordiente Depaoli al 31' mentre allo scadere del 45' c'è il 5-0 di Chiesa.



Nella ripresa girandola di sostituzioni e Ungheria in gol con Makrai che sfrutta un errore difensivo. Orsolini al 37' ristabilisce le distanze e sempre Makrai chiude i conti al 42', per un 6-2 che non ammette repliche.