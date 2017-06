Under 21, parla Donnarumma: anche del Milan?

Tweet, post, hashtag, foto, hacker e account chiusi: questa sera intorno alle 19:30 Gianluigi Donnarumma potrebbe fare chiarezza in prima persona. Il portiere, infatti, parlerà in conferenza stampa, assieme al ct Di Biagio, alla vigilia della semifinale dell'Europeo Under 21 contro la Spagna ma potrebbe anche tornare sull'argomento Milan.



Solitamente in Nazionale i giocatori sono invitati a non rispondere a domande sulle squadre di club ma la presenza di Gigio davanti alle telecamere proprio il giorno dopo il caso sui social suona quantomeno sospetta.



La società rossonera sembra più tranquilla dopo l'ultimo tweet di Raiola che sostanzialmente conferma quello di Donnarumma su Instagram prima della chiusura del profilo: dopo l'Europeo si tornerà tutti davanti a un tavolo e le chance di un rinnovo (con clausola vicina ai 40-50 milioni di euro?) sono sensibilmente aumentate.



In caso di eliminazione, l'incontro potrebbe avvenire già in settimana. Se invece gli azzurrini andranno in finale, si slitta a settimana prossima. La deadline è il 14 luglio, quando i rossoneri partiranno per la tournée asiatica: Donnarumma è uomo immagine di questo Milan ed entro quel giorno andrà presa una decisione. In un senso o nell'altro.