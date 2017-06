Under 21, l'Italia si qualifica alle semifinali se...

La classifica del gruppo C parla chiaro. Al momento l'Italia è terza a 3 punti nel suo girone all'Europeo Under 21 perché a pari merito valgono gli scontri diretti e la Repubblica Ceca ha battuto gli azzurrini. Comanda la Germania, a quota 6, Danimarca già eliminata (unica tra le 12) perché anche arrivando seconda a 3 punti non potrebbe essere ripescata. Ecco come la Nazionale di Di Biagio può qualificarsi alle semifinali.



Arriva prima se...



- Batte la Germania con qualunque punteggio e la Repubblica Ceca non vince con la Danimarca: in questo caso gli azzurrini chiuderebbero in testa il proprio gruppo indipendemente dalla differenza reti perché a pari merito con la Germania a quota 6 si prenderebbe in considerazione il successo nello scontro diretto.



- Batte la Germania con 3 gol di scarto e la Repubblica Ceca vince: in questo caso, con arrivo a pari merito a tre, si tiene conto della differenza reti negli scontri diretti che vedrebbe gli azzurrini a +1, i cechi a 0 e i tedeschi a -1 (Germania-Repubblica Ceca è finita 2-0).



- Batte la Germania con 2 gol di scarto, ma segnando almeno tre reti, e la Repubblica Ceca vince. In questo caso, oltre ai punti, sarebbe pari anche la differenza reti negli scontri diretti (tutti a zero) e verrebbero presi in considerazione i gol segnati negli scontri diretti: al momento la Repubblica Ceca ne ha 3, la Germania 2 e l'Italia 1, segnando 3 gol gli azzurrini scavalcherebbero i cechi.



Arriva seconda e viene ripescata come miglior seconda se...



- Batte 2-0 la Germania e la Repubblica Ceca batte la Danimarca con qualunque punteggio. In questo caso Italia e Repubblica Ceca finirebbero con lo stesso numero di gol segnati negli scontri diretti (3), davanti alla Germania: a quel punto la Repubblica Ceca finisce prima per aver battuto l'Italia nello scontro diretto, gli azzurrini secondi e la Germania terza (eliminata). Per sperare nel ripescaggio, l'Italia, chiudendo a 6 punti e con una differenza reti di +2, deve sperare che nel gruppo B (dando per impossibile una sconfitta della Spagna con 6 gol di scarto contro la Serbia) il Portogallo non batta la Macedonia o vinca con un solo gol di scarto e che nel gruppo A l'Inghilterra (ora a 4 punti) non batta la Polonia o la Slovacchia (a quota 3) non batta la Svezia (o lo faccia con un solo gol di scarto). In caso di 2-0 del Portogallo e/o della Slovacchia (con vittoria contemporanea dell'Inghilterra) si prenderebbe in considerazione la classifica disciplina, perché le due o tre squadre chiuderebbero seconde nel rispettivi gruppi a 6 punti con 5 gol segnati e 3 subiti.



- Pareggia e la Repubblica Ceca perde con la Danimarca. In questo caso l'Italia chiude a 4 punti: per sperare nel ripescaggio serve una serie di combinazioni (tra cui di sicuro la mancata vittoria del Portogallo con la Macedonia nel gruppo B) per essere la migliore seconda. Quasi impossibile la qualificazione con uno 0-0 considerando che al momento Portogallo e Slovacchia (le altre seconde) hanno stessi gol segnati e subiti dell'Italia (3-3).



L'Italia è eliminata se...



- Perde con la Germania (teoricamente può arrivare seconda ma a 3 punti non potrebbe essere ripescata)



- Pareggia con la Germania e la Repubblica Ceca non perde.



- Pareggia con la Germania, la Repubblica Ceca perde, ma una tra Portogallo vince o pareggia segnando più reti, o nel gruppo A le prime due (tra Inghilterra, Slovacchia, Svezia e Polonia) superino i 4 punti o chiudano con stessa differenza reti ma più gol segnati degli azzurrini.



- Vince con un gol di scarto e la Repubblica Ceca vince, perché la differenza reti negli scontri diretti la vedrebbe dietro Germania e Repubblica Ceca.



- Vince 2-0, la Repubblica Ceca vince e il Portogallo batte con 3 gol di scarto la Macedonia, oppure l'Inghilterra batte la Polonia e la Slovacchia batte con 3 gol di scarto la Svezia.



- Vince 2-0, la Repubblica Ceca vince e anche una sola tra Portogallo e Slovacchia arriva seconda vincendo 2-0 e chiudendo con una migliore classifica disciplina.