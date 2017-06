Under-21, Italia qualificata all'Europeo

L'Italia Under-21 si è qualificata all'Europeo di categoria, che si giocherà a giugno in Polonia. Agli azzurrini basta lo 0-0 in trasferta con la Lituania per accedere alla competizione come prima del gruppo 2, con un punto di vantaggio sulla Serbia. Nel primo tempo la squadra di Gigi Di Biagio va vicino al gol con Benassi e Ricci, mentre, nella ripresa, sono Petagna, Conti e, negli ultimi secondi, Morosini (traversa) a sfiorare il bersaglio grosso. Alla fine il risultato rimane lo stesso, ma va benissimo così: l'Italia si qualifica dalla porta principale.



Nel post-partita, Di Biagio ha espresso il suo pensiero sul raggiungimento del traguardo: "Prestazione non al massimo, ma la qualificazione è più che meritata. Speravamo di vincere, è stata una gara ostica e lo sapevamo. È una qualificazione meritata per quanto fatto vedere in un anno di lavoro, siamo contenti perché i ragazzi continuano a crescere, basti pensare alle numerose assenze. Abbiamo un parco di giocatori importante, e ora abbiamo anche il tempo per lavorare e magari scoprire qualche altro giocatore".