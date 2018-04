Under 21, Italia-Norvegia 1-1: Evani pareggia al debutto

Debutto positivo sotto il profilo del gioco ma sfortunato per la nuova Italia Under 21 di Alberico Evani: finisce 1-1 in amichevole con i pari età norvegesi, nonostante l'evidente differenza tecnica. La prima occasione azzurra arriva dopo soli cinque minuti ma il destro da fuori area di Parigini colpisce in pieno il palo, poco dopo Cerri si trova solo di fronte a Brateveit ma non colpisce. Gol sbagliato, gol punito e la Norvegia passa al 60' con Bjordal che crossa dalla sinistra e beffa Meret che si aspettava la deviazione (che invece non arriva) di qualcuno in area trovando il vantaggio.



Evani fa entrare Edera, Valzania, Dimarco e Vido e proprio ques'ultimo pareggia immediatamente i conti infilando Bratveit nell'angolino con un preciso piatto destro dentro l'area. Nel finale l'Italia potrebbe anche operare il sorpasso ma colpisce il secondo legno di serata, arriva la traversa di Barella con un tiro dal limite dell'area.