Under 21, Italia-Andorra 3-0: doppietta di Di Francesco, qualificazione vicina

L'Italia Under 21 è un a passo del traguardo: gli azzurrini battono 3-0 Andorra, allo stadio Alberto Picco di La Spezia, e, di conseguenza, nella sfida contro la Lituania in trasferta, in programma il prossimo 11 ottobre, sarà sufficiente portare a casa un punto per ottenere la qualificazione all'Europeo di categoria, che si giocherà in Polonia a partire da giugno 2017. Dopo un primo tempo, senza reti, dove viene, tra l'altro, ingiustamente annulato un gol a Verre, nella ripresa la squadra di Di Biagio cambia subito l'inerzia della gara. Al 48' Federico Di Francesco - figlio di Eusebio, allenatore del Sassuolo - sfrutta l'ottimo assist di Conti e porta avanti i suoi. Al 73' il copione non cambia: cross basso di Conti e colpo di tacco vincente di Di Francesco. Alla doppietta dell'attaccante del Bologna, si aggiunge la rete, all'88', di Pellegrini, ben servito da Ricci. Italia prima nel gruppo 2 e sempre più vicina a EURO 2017.